Харьков под ударом дронов и КАБов: первые последствия ночной атаки

В частности, дроновая атака произошла сначала после 22:00. Терехов написал, что прилет был в Киевском районе города, а впоследствии уточнил, что беспилотник взрывов в воздухе.

Параллельно Синегубов тоже подтвердил информацию о Киевском районе, но позже дополнил информацию. По его словам, дрон в 22:07 попал в башенный кран.

Позже, в 23:32, город в очередной раз атаковал российский дрон. На этот раз враг нанес удар по Шевченковскому району. Обошлось без пострадавших. Информации о последствиях пока не было.

Атака КАБами

В ночь на 26 июля Воздушные силы ВСУ проинформировали, что в направлении Харькова зафиксирован пуск управляемых авиационных бомб. Уже в 00:10 в городе прогремели взрывы. Они были в Киевском районе.

"Предварительно зафиксирован удар по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. В окрестных жилых домах выбиты стекла. Информации о пострадавших пока нет", - пишет мэр Харькова.

В то же время глава ОГА Олег Синегубов уточнил, что враг ударил 4 КАБами. Сейчас подразделения ГСЧС уже работают на месте попаданий.

"В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто", - добавил впоследствии мэр.

Обновлено в 00:42

В Харькове в результате удара КАБом один пострадавший. Синегубов сообщил, что медики оказывают всю необходимую помощь.

Обновлено в 00:49

"Известно о двух пострадавших в результате ночного удара по Харькову", - пишет мэр города.