Харьков получил от Франции более 180 генераторов: кто будет пользоваться

Частные предприниматели из Франции передали Харькову более 180 топливных генераторов, которые будут распределены между различными службами города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Отмечается, что часть генераторов в ближайшее время передадут харьковским коммунальщикам, проводящим аварийно-восстановительные работы.

В мэрии сообщили, что Харьков с гуманитарной миссией посетила французская делегация. Делегаты передали городу 181 генератор, приобретенный на средства французских частных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что только за декабрь 2022 года в Украину было ввезено более 300 тысяч генераторов разной мощности и около 8 тысяч терминалов Starlink.

Также ранее ОАЭ передали Украине вторую партию генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки в 100 млн долларов.

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