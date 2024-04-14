Харьков атакуют "Шахеды": в городе взрывы

Харьков атакуют беспилотники типа "Шахеды" ночью 14 апреля. Слышны взрывы, в некоторых районах перебои с электричеством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
"Харьков в опасной зоне. Город под ударом "шахедов"", - сообщил мэр города Игорь Терехов.
Местные источники сообщают об взрыве в городе. В некоторых районах пропал свет.
Воздушные Силы сообщали об движении беспилотников на город.
"Несколько дронов в северной части Харьковской области, курс восточный. Беспилотники в западной части Харьковской области, курс юго-восточный", - сообщали защитники.
Позже ВСУ попросили жителей города находиться в укрытиях.
"Харьков - находитесь в укрытиях", - писали Воздушные Силы.
Обновлено 01:05: в городе прозвучал взрыв после отбоя тревоги.
Воздушные Силы сообщают об ракетной опасности для региона.
В городе объявлена воздушная тревога.
Ранее мы писали, что российские войска обстрелами повредили ТЭЦ, которая питает Харьков.
Также 11 апреля, в Харькове прогремели взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.
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