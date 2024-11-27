Продукты можно будет вернуть продавцу: Кабмин утвердил новый порядок

Кабинет министров утвердил Порядок возврата (замены) непригодных и опасных пищевых продуктов. Их можно будет вернуть продавцу в течение срока от 1 до 14 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 26 ноября 2024 года №1347.
Согласно документу, потребитель при приобретении непригодного или опасного пищевого продукта обращается в устной или письменной форме по его выбору к предприятию по месту приобретения с требованием о:
Требование может быть предъявлено в следующие сроки:
Для случаев дистанционного приобретения продуктов (онлайн-торговля) предусмотрено, что сроки возврата и замены начинают действовать с момента фактического получения покупателем продукции.
Потребитель при обращении предъявляет расчетный документ и предоставляет непригодный или опасный пищевой продукт.
Возврат средств за непригодный или опасный пищевой продукт проводится предприятием в день обращения.
В случае если по вине предприятия и невнимательности потребителя последним приобретен пищевой продукт, срок потребления или срок годности которого на момент приобретения истек, предприятие обязано по требованию потребителя в любых условиях возвратить уплаченные за такой продукт средства.
Новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией закона "О защите прав потребителей", то есть после отмены военного положения.
Напомним, согласно закону "О защите прав потребителей" граждане имеют право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность ее сознательного и компетентного выбора. Она должна быть предоставлена для приобретения товара или заказа работы (услуги).