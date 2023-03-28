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Характер погоды изменится: синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Во вторник, 28 марта, в Украине прогнозируется резкое изменение погоды. В большинстве областей ожидаются дожди, порывы ветра и похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине прогнозируют дожди. В большинстве западных, северных, Черкасской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди (в северных, западных и Винницких областях с переходом в мокрый снег, на дорогах гололедица). Только в восточных регионах ночью без осадков.

Ветер будет юго-восточный, ночью в западных, днем на Правобережье с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с.

Температура в западных регионах ночью ожидается от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. В большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 3-8° тепла, днем понижение до 0-5° тепла. В восточных регионах ночью 1-6°, днем 10-15° тепла. На остальной территории в течение суток 7-12 ° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

Погода в Киевской области

В области ожидается облачная погода. Ночью дождь с переходом в мокрый снег, днем сильный мокрый снег, на дорогах гололедица.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем понижение до 0-5° тепла. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем снижение до 2-4° тепла. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с, днем порывы 17-22 м/с.

При этом днем прогнозируют значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 17-22 м/с, на дорогах гололедица.

Отмечается, что смена погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Объявлен уровень опасности (желтый).

Напомним, украинцев просили воздержаться от походов в горы из-за вероятности схода лавин в двух областях.

Кроме того, синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в апреле.

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