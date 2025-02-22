ХАМАС освободил еще нескольких израильских заложников

Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на NEWSru.co.il.

ХАМАС передал "Красному Кресту" трех израильтян, захваченных на фестивале "Нова".

Это Омера Венкерта (23 года, Гедера), Элию Коэна (27 лет, Цур-Адаса) и Омера Шем-Това (21 год, Герцлия).

Заложников доставят в военный лагерь в районе Реим, неподалеку от границы с Газой, а затем вертолетами в больницы Тель-Авива и Петах-Тиквы для дальнейшего обследования и лечения. Для экстренной помощи подготовлены резервные палаты в больницах Ашкелона и Беэр-Шевы.

Ожидается, что еще один заложник, Хишам Шаабан ас-Сайид (36 лет), который страдал психическим расстройством и ушел в Газу в 2015 году, будет освобожден позже, без официальной церемонии, из-за специфики его состояния. ХАМАС утверждает, что делает это "из уважения к его семье и религиозным убеждениям".

Обмен пленными: изменения в списках

Этот этап обмена пленными - часть более широкого процесса. В рамках очередного этапа израильские власти должны освободить 602 заключенных, среди которых террористы, осужденные за террористические действия, и те, кто был задержан после 7 октября 2023 года.

Однако список тех, кого освобождают, значительно увеличился, и теперь на свободу выйдут более 800 человек. Из этого числа 445 - жители Газы, арестованные в последние месяцы, а также осужденные террористы, в том числе убийцы и лица, приговоренные к пожизненному заключению.

Этот обмен стал возможным после экстренной ночной встречи правительства Израиля, где был согласован новый список. Соглашение, несмотря на его масштаб, вызывает у некоторых опасения, поскольку среди освобожденных террористов могут оказаться опасные фигуры, от которых, по мнению критиков, будет угрожать новый террор.

Международное давление на обе стороны

Международные усилия посредников, таких как Катар и Египет, направлены на ускорение второго этапа соглашения, который может привести к завершению военных действий между Израилем и ХАМАСом. Предполагаемый "обмен всех на всех" и прекращение огня - ключевые требования, выдвинутые со стороны ХАМАСа.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу продолжает настаивать на продолжении первого этапа, чтобы добиться освобождения большего количества заложников и улучшения условий для переговоров по мирному урегулированию конфликта.

Ожидается, что 27 февраля ХАМАС передаст Израилю тела еще четырех погибших заложников, что станет важным шагом в реализации соглашения и завершении первого этапа обмена.