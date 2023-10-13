ХАМАС собирал пожертвования в криптовалюте, а Иран был самым щедрым спонсором, - CNN

Еще до террористической атаки на Израиль, которая состоялась 7 октября, сотрудники Министерства юстиции в Вашингтоне проводили расследование по использованию криптовалюты террористами ХАМАС через лиц, которые отмывали деньги.

Согласно оценкам частных аналитиков, криптокошельки, которые были конфискованы Израилем по подозрению в связях с ХАМАС и другими палестинскими боевиками, в совокупности стоят десятки миллионов долларов.

Отмечается, что использование террористами цифровой валюты является одним из многих способов, благодаря которому ХАМАС пытается собрать средства, избегая при этом санкций.

"Не существует единого метода финансирования для ХАМАСА или других террористических организаций. Они являются оппортунистическими и адаптивными. Усилия, направленные на то, чтобы остановить их, - это постоянная игра в кошки-мышки", - рассказал бывший аналитик ЦРУ Яя Фанусие.

Как пишет издание, ХАМАС и другие террористические группировки использовали Facebook и Twitter, чтобы публично размещать свои криптокошельки и призывать других людей к пожертвованиям.

Сколько накопил ХАМАС

Точную цифру назвать пока невозможно. Как утверждает генеральный директор криптоаналитического программного обеспечения BitOK Дмитрий Мачихин, криптовалютные адреса, связанные с Хамасом и конфискованные израильскими властями, получили около 41 млн долларов с 2020 по 2023 год.

Также 94 млн долларов, якобы, находились на счетах "Исламского джихада", боевого партнера ХАМАСа. Впрочем, какая именно часть принадлежит террористам, пока непонятно.

Почему этому трудно противодействовать

Как пояснил исследователь Elliptic Арда Акартуна, отслеживание криптовалюты, которая связана с "Бригадами Аль-Кассам", осложняется тем, что боевики полагаются на "одноразовые" криптоадреса, которые генерируются для каждого донора отдельно. Также террористы используют незаконные денежные биржи, которые анонимно конвертируют криптовалюту в наличные без записей.

"Преступники всегда будут искать следующую лучшую альтернативу для продолжения своей деятельности", - пояснил Акартуна.

Щедрый Иран

Согласно данным Государственного департамента США, за 2021 год, основным донором ХАМАСа стал Иран. Страна ежегодно предоставляет до 100 млн долларов палестинским террористическим группировкам, включая ХАМАС и "Исламский джихад".

Также ХАМАС собирает средства в других арабских странах Персидского залива и в собственных благотворительных организациях.

В частности, есть информация и о том, что террористы иногда получали иранские средства через финансистов, базирующихся в Турции или Ливане. Например, в 2019 году, финансовый агент из Ливана выполнял роль "посредника" между иранским Корпусом стражей исламской революции и ХАМАС, а также сотрудничал с ливанской группировкой "Хезболла" для обеспечения перевода средств.

"Иран использовал различные тактики для финансирования террористических групп, включая ХАМАС, такие как сети подставных компаний, транзакции, замаскированные под высокопоставленных чиновников, и использование драгоценных металлов для избежания санкций, говорится в докладной записке Министерства финансов США от 2018 года", - пишет CNN.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Террористы захватили заложников, убили сотни гражданских, а также взяли под контроль некоторые военные объекты.

В ответ Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии подчеркивает, что намерено уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.