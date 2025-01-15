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ХАМАС заменил всех боевиков, которых потерял в войне с Израилем, - Блинкен

Среда 15 января 2025 10:28
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ХАМАС заменил всех боевиков, которых потерял в войне с Израилем, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно оценке Вашингтона, исламистское движение ХАМАС уже завербовало столько же новых членов, сколько потеряло во время войны против Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкена, которого цитирует Telegraph.

"Каждый раз, когда Израиль завершает свои военные операции и оттесняет ХАМАС, боевики перегруппировываются и снова появляются, потому что больше нечем заполнить пустоту. По нашим оценкам, ХАМАС завербовал почти столько же новых боевиков, сколько потерял", - заявил Блинкен во время выступления в Атлантическом совете.

Как добавляет Telegraph, заявление Блинкена прозвучало после того, как он обнародовал свой план по Сектору Газа после завершения войны. Речь идет о развертывании иностранных военных для поддержания мира до тех пор, пока новая палестинская администрация не будет сформирована и обучена.

Война в Секторе Газа

В 2023-м Израиль начал военную операцию на территории Сектора Газа после того, как ХАМАС атаковал страну, что привело к многочисленным жертвам и похищениям.

Долгое время переговоры между Тель-Авивом и исламистским движением были безрезультатными, но недавно СМИ сообщили, что израильская делегация выразила умеренный оптимизм относительно возможного заключения соглашения

Вчера, 14 января, The Times of Israel заявило, что ХАМАС поддержал проект соглашения о прекращении огня на территории Сектора Газа.

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ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Сектор Газа
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