ХАМАС, вероятно, атаковал военную базу Израиля, где находится ядерное оружие, - NYT

По данным издания, ракета, вероятно, выпущенная палестинскими боевиками ХАМАС во время вторжения в Израиль попала в военную базу "Сдот-Миха", что в 42 километрах от Иерусалима.

По оценке директора проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ганса Кристенсена, в том районе, скорее всего, хранится от 25 до 50 ядерных пусковых установок "Иерихон".

"Эти боеголовки, скорее всего, хранятся в отдельном месте подальше от базы, поэтому они не находились под угрозой во время атаки", - сказал Кристенсен.

Отмечается, что, хотя сами ракеты не были повреждены, однако во время атаки началось возгорание на прилегающей территории.

New York Times утверждает, что это первый известный случай удара палестинских боевиков по объекту, предположительно содержащему ядерное оружие. При этом отмечается, что непонятно, знал ли ХАМАС об этом, стал ли объект целью случайно.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.