ХАМАС принял проект соглашения о прекращении огня в Секторе Газа, - СМИ

По словам чиновников, участвовавших в переговорах, прогресс по соглашению достигнут, но детали пока дорабатываются.

Associated Press, в свою очередь, сообщает, что ознакомилось с копией проекта соглашения, а официальные лица из Египта и ХАМАСа подтверждают его подлинность. В соответствии с соглашением:

первый этап, который продлится 42 дня, будет предусматривать освобождение 33 заложников. ЦАХАЛ начнет выход из населенных пунктов Сектора Газа вместе с "резким увеличением" гуманитарной помощи;

во время первого этапа начнутся переговоры и по второму, который будет иметь целью освобождение всех мужчин из плена и окончательный вывод военных Израиля из Сектора Газа;

третий этап будет предусматривать возвращение тел заложников, погибших в Газе с момента их похищения 7 октября 2023-го и разработку плана восстановления, а также создание новой структуры управления Газой.

Война Израиля с ХАМАС

В 2023-м Израиль осуществил масштабную военную операцию на территории Сектора Газа в качестве реакции на нападение ХАМАСа в октябре, что привело к многочисленному количеству жертв и похищений среди гражданских.

В течение последних месяцев переговоры между Тель-Авивом и исламистским движением были безрезультатными, несмотря на попытки президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена повлиять на ситуацию.

Между тем Дональд Трамп предостерег, что ситуация может резко обостриться, если до его инаугурации 20 января вопрос заложников не будет решен.

Недавно CNN заявило, что израильская делегация выразила умеренный оптимизм относительно возможного заключения соглашения с ХАМАСом.