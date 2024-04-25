ХАМАС обнародовал видео с одним из захваченных в Израиле заложников

Голдберг-Полин, которому тогда было 23 года, был похищен на музыкальном фестивале Nova во время атаки ХАМАС на Израиль, когда погибли более 1200 человек и более 200 были взяты в заложники.

На опубликованном палестинскими боевиками видео у него нет части левой руки.

Видео, снятое 7 октября, показывает, как Голдберга-Полина взяли в заложники с тяжело раненой рукой. Молодая женщина, которая находилась с ним в укрытии во время нападения ХАМАСа, рассказывает, что рука была травмирована, когда он помогал выбрасывать гранаты.

На последнем видео видно, как Голдберг-Полин сидит в кресле. Время от времени жестикулируя раненой рукой, он представляется и называет дату своего рождения и имена родителей. Он говорит, что находится "здесь почти 200 дней".

Мужчина критикует израильское правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, как это делали другие израильские заложники на пропагандистских видео ХАМАС.

Департамент ФБР по поиску заложников работает над изучением видео.

Заложники ХАМАСа

Из 129 заложников, все еще содержащихся в Газе, правительство Израиля считает мертвыми 33.

Голдберг-Полин является одним из самых узнаваемых заложников. В Иерусалиме вывешены баннеры с надписью: "Верните Герша домой", а его родители Рейчел и Джонатан регулярно встречаются с чиновниками США в Вашингтоне для обсуждения освобождения заложников.

После публикации видео семья Голдберг-Полин требует немедленно принять меры по освобождению их сына и других заложников, которые все еще содержатся в Газе.