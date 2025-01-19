ХАМАС никогда не будет управлять Газой, - советник Трампа по нацбезопасности

Соглашение между Израилем и ХАМАС

Напомним, сегодня утром Израиль объявил о начала перемирия в Газе. Прекращения огня удалось достичь после того, как ХАМАС передал список первых заложников, которых освободит 19 января.

Параллельно, три министра правительства Израиля подали в отставку в знак протеста против подписанного и реализованного соглашения.

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