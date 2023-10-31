ХАМАС должен позволить иностранцам покинуть Газу, - глава МИД Британии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Глава МИД Соединенного Королевства отметил, что Британия пытается договориться о паузе в боевых действиях в секторе Газа, чтобы доставить больше гуманитарной помощи в регион.

Он подчеркнул, что безопасность британских граждан является абсолютным приоритетом для его правительства.

"ХАМАС должен позволить иностранным гражданам уехать из Газы. Мы тесно координируемся с Египтом и Израилем, чтобы британцы могли уехать как можно быстрее", - заявил Клеверли.

Война Израиля и ХАМАС

7 октября террористы ХАМАС неожиданно атаковали Израиль. Боевики убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать Сектор Газа.

27 октября Иерусалим начал усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции. Территорию сектора Газа атакуют не только с помощью наземных сил - для этого также привлекают авиацию и флот.

Следует отметить, что переговоры представителей Израиля и ХАМАС по освобождению заложников зашли в тупик, поскольку террористы отказались гарантировать, что отпустят большое количество иностранцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не согласится на прекращение боевых действий или огня: "этого не произойдет, потому что пришло время войны".