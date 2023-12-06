ХАМАС насиловал и калечил женщин во время нападения на Израиль, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что боевики ХАМАС неоднократно насиловали и калечили женщин во время нападения на юг Израиля 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Выступая на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в штате Массачусетс, президент США рассказал, что за последние несколько недель было распространено немало сообщений о "невероятной жестокости" палестинских боевиков ХАМАС.

"Сообщения о том, что женщины были изнасилованы, неоднократно изнасилованы, их тела были изуродованы еще при жизни, о том, что женские трупы осквернены, что террористы ХАМАС причиняют столько боли и страданий женщинам и девочкам, сколько возможно, а затем убивают их. Это ужасно", - заявил Байден.

Израильская полиция расследует возможные сексуальные преступления, совершенные несколькими сотнями террористов ХАМАСа, которых арестовали после нападения 7 октября. Министерство юстиции заявило, что жертв пытали, насиловали, сжигали заживо и расчленяли.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.