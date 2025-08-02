ХАМАС готов разоружиться, но прогресса в переговорах о заложниках нет, - Уиткофф

Как пишет издание, у Уиткоффа был разговор с семьями заложников и он сказал им следующее:

"Я слышу ваше разочарование. Понимаю, что вы хотите, чтобы они вернулись домой. Я работаю здесь отчасти потому, что потерял ребенка. Я знаю, что значит потерять ребенка. Хотел бы я иметь для вас новости. Но ситуация сложная. Есть много причин, которые я не могу назвать. ХАМАС - террористическая организация", - заявил Уиткофф.

Также спецпредставитель Трампа сказал, что для прекращения продолжающейся войны нужно провести демилитаризации ХАМАС и что "ХАМАС заявил, что готов к демилитаризации".

"Кроме того, некоторые арабские страны требуют от ХАМАС разоружиться", - цитируют его СМИ.

Уиткофф подчеркнул, что президент США Дональд Трамп очень заботиться о заложниках и что его миссия - вернуть всех домой.

"Похоже, ХАМАС не сдерживает своего слова. Переговоры с ним были напряженными, и теперь мы думаем, что должны действовать по принципу "все или ничего", - добавил он.