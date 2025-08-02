RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

ХАМАС готов разоружиться, но прогресса в переговорах о заложниках нет, - Уиткофф

Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что ХАМАС говорит о готовности к демилитаризации. Однако новостей о прогрессе в переговорах об освобождении пленных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как пишет издание, у Уиткоффа был разговор с семьями заложников и он сказал им следующее:

"Я слышу ваше разочарование. Понимаю, что вы хотите, чтобы они вернулись домой. Я работаю здесь отчасти потому, что потерял ребенка. Я знаю, что значит потерять ребенка. Хотел бы я иметь для вас новости. Но ситуация сложная. Есть много причин, которые я не могу назвать. ХАМАС - террористическая организация", - заявил Уиткофф.

Также спецпредставитель Трампа сказал, что для прекращения продолжающейся войны нужно провести демилитаризации ХАМАС и что "ХАМАС заявил, что готов к демилитаризации".

"Кроме того, некоторые арабские страны требуют от ХАМАС разоружиться", - цитируют его СМИ.

Уиткофф подчеркнул, что президент США Дональд Трамп очень заботиться о заложниках и что его миссия - вернуть всех домой.

"Похоже, ХАМАС не сдерживает своего слова. Переговоры с ним были напряженными, и теперь мы думаем, что должны действовать по принципу "все или ничего", - добавил он.

Визит Уиткоффа в Газу

Напомним, вчера спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и посол США в Израиле Майк Хакаби посетили Газу.

После визита посланник сообщил, что провел в Газе 5 часов, чтобы оценить ситуацию и помочь Трампу разработать план гуманитарной помощи.

"Цель визита - дать президенту США Дональду Трампу четкое представление о гуманитарной ситуации и помочь разработать план по доставке продовольствия и медицинской помощи населению Газы", - говорилось в посте Уиткоффа.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильСтив УиткоффСектор Газа