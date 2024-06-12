ХАМАС дал свой ответ на последнее предложение о прекращении огня в Газе с "поправками"

Министерства иностранных дел Катара и Египта, которые вместе с Соединенными Штатами являются ключевыми посредниками, подтвердили, что получили ответ ХАМАС, и сообщили, что изучают его.

"Мы получили этот ответ, который ХАМАС направил Катару и Египту, и мы сейчас его оцениваем", — сказал представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби журналистам в Вашингтоне.

Представитель ХАМАС Джихад Таха заявил, что ответ включает "поправки, подтверждающие прекращение огня, вывод войск, восстановление и обмен пленными". Он не уточнил детали.

Поддерживая общие рамки соглашения, представители ХАМАСа выразили настороженность относительно того, будет ли Израиль выполнять его условия, особенно положение об окончательном прекращении боевых действий и полном выводе войск Израиля из Сектора Газа в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых боевиками.

Мирный план и позиция Израиля