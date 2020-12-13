Хакери вкрали дані Мінфіну США і управління з комунікацій, - Reuters

Хакери вкрали дані Міністерства фінансів США, а також управління з комунікацій та інформації. Вони діяли за підтримки іноземного уряду.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

За даними агентства, хакерам доступний трафік електронної пошти у цих відомствах. Зломщики мали доступ до електронної пошти співробітників органів протягом кількох відомств. Зокрема, хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.

В уряді США стурбовані тим, що трапилося. В суботу з цього приводу збирався Рада нацбезпеки та оборони. Вони підозрюють, що в майбутньому хакери можуть отримати доступ до даних інших відомств.

В останні місяці в США неодноразово заявляли про атаки хакерів. Зокрема, у жовтні Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки в США (CISA) виявило хакерську атаку на урядові мережі. Даних про те, що саме хакери могли одержати після злому, немає.

Також Спеслужбы США заявляли про атаку іранських хакерів. Тоді було розіслано відео від імені праворадикальної організації, що підтримує президента США Дональда Трампа. На відео показано, як можливо зламати бази даних виборців.