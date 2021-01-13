Хакери поширили в мережі викрадені дані про COVID-вакцини Pfizer і Moderna

Хакери, які атакували Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) 9 грудня 2020 року, поширили в мережі викрадені документи про вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech і Moderna. Правоохоронні органи вживають необхідних заходів.

Про це говориться в повідомленні агентства.

"Розслідування кібератаки на EMA показало, що деякі незаконно отримані документи, пов'язані з ліками та вакцинами COVID-19, які належать третім особам, були опубліковані в інтернеті", - повідомило агентство.

Які саме дані потрапили в мережу в агентстві не уточнили. Однак відомо, що EMA продовжує співпрацювати зі слідством і повідомляти будь-які додаткові юридичні та фізичні особи, чиї документи та особисті дані могли дістати хакери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська агенція лікарських засобів (EMA) підтвердило, що під час кібератаки на відомство хакери викрали дані про вакцини Moderna і Pfizer.