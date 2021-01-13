Хакеры слили в сеть похищенные данные о COVID-вакцинах Pfizer и Moderna

Хакеры, атаковавшие Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 9 декабря 2020 года, распространили в сети похищенные документы о вакцинах против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Правоохранительные органы принимают необходимые меры.

Об этом говорится в сообщении агентства.

"Продолжающееся расследование кибератаки на EMA показало, что некоторые незаконно полученные документы, связанные с лекарствами и вакцинами COVID-19, принадлежащими третьим лицам, были опубликованы в интернете", - сообщило агентство.

Какие именно данные попали в сеть в агентстве не уточнили. Однако известно, что EMA продолжает сотрудничать со следствием и уведомлять любые дополнительные юридические и физические лица, чьи документы и личные данные могли заполучить хакеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило, что во время кибератаки на ведомство хакеры выкрали данные о вакцинах Moderna и Pfizer.