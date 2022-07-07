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Хакери знову намагаються атакувати держорганізації України: що відомо

Фото: хакери знову намагаються атакувати держорганізації України (freepik.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У Госпецзв'язку попередили про чергову кібератаку на державні організації України. Хакери розсилають небезпечні електронні листи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу швидкого реагування на комп'ютерні інциденти CETR-UA.

"Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, попереджає про розсилку нових небезпечних електронних листів з темою "Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація про наявність вакансій та їх укомплектування", - йдеться в повідомленні відомства.

Інформація, яка відома про шкідливі листи:

  • мають вкладення у вигляді XLS-документа, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері і запуску файлу "write.exe";
  • зрештою пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon;
  • активність асоціюється з діяльністю групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератак на Україну в квітні і березні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України виявила і заблокувала спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів, які беруть участь у національному телемарафоні.

Також повідомлялося, що хакери країни-агресора можуть поширювати небезпечні електронні листи під виглядом "безоплатної правової допомоги".

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