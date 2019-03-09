Хакери з КНДР викрали майже 570 млн доларів з криптовалютних бірж

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У період з 2017 по 2018 рік хакери вчинили мінімум 5 успішних зломів криптовалютних бірж країн Азії

Хакери з Північної Кореї (КНДР) у період з 2017 по 2018 рік викрали майже 570 млн доларів з криптовалютних бірж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

За оцінками експертів комітету Ради безпеки ООН з питань санкцій у відношенні КНДР, протягом останніх років хакери вчинили щонайменше 5 вдалих зломів криптовалютних бірж у різних країнах Азії. При цьому Пхеньян використовував технології блокчейну, щоб обійти санкційний режим.

Крім того, північнокорейські компанії почали активно використовувати мережі YouTube та Instagram для продажу військової техніки, що заборонено санкціями. Також, за допомогою месенджеру WeChat компанії здійснювали нелегальну торгівлю у відкритому морі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що супутник американської компанії DigitalGlobe зробив серію знімків об'єкту поблизу Пхеньяна, які можуть свідчити про те, що КНДР готується до запуску ракети.

Як писало РБК-Україна, радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джон Болтон заявив, що США будуть шукати способи, щоб наростити санкції проти КНДР, якщо Пхеньян не відмовиться від своєї ядерної програми.

Відзначимо, що мова йде про ядерне роззброєння Корейського півострова, про що Трамп домовлявся з лідером КНДР Кім Чен Ином на саміті в Сінгапурі 12 червня 2018.