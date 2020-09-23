Хакери атакували сайт Нацполіції та поширили фейки

Сьогодні, 23 вересня, хакери атакували сайт Національної поліції України та розповсюдили фейки на сторінках обласних управлінь поліції. Зараз головний сайт тимчасово відключено.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

Повідомляється, що несанкціоноване втручання було зафіксовано об 11:45.

"У зв'язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація. Сайт Національної поліції України тимчасово відключено", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, була поширена неправдива інформація про викид радіації на Рівненській АЕС поблизу Вараша. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що аварій або інших позаштатних ситуацій на території АЕС не було, станція працює в штатному режимі.

Також на сайті поліції Херсонської області з'явилася новина про нібито загибель американських військових радників. Нібито в бункер на Олешківському полігоні потрапив снаряд, і загинули загалом вісім осіб. При цьому був оприлюднений фейковий список загиблих.

Крім того, на сайті поліції Миколаївській області опублікували фейкову новину про ДТП за участю військових, а на сайті поліції Львівської області - про вибух в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, в результаті чого нібито загинули троє військових.

Фахівці працюють над усуненням несправностей, новини поки будуть публікуватися в соціальних мережах поліції.

Нагадаємо, в липні Рада національної безпеки і оборони України заявила про новий тип DDOS-атак, який в теорії може відключити країну від інтернету. Протягом декількох днів хакери успішно атакували десятки провайдерів по всьому світу, в тому числі в Україні.

Одна з атак нового типу стала найбільшою в історії. Через неї сталося відключення 15% всього світового інтернету і ряду магістральних провайдерів на 30 хвилин.

Детальніше про новий вид кібератак читайте в матеріалі РБК-Україна "Атаки на мережу: наскільки небезпечна нова кіберзагроза для України".