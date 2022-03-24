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Хакери Anonymous атакують сайти Ашану та Леруа Мерлен, які продовжують працювати в РФ

Фото: Anonymous атакують Ашан та Леруа Мерлен (freepik)
Автор: Наталія Юрченко

Хакери об'єднання Anonymous продовжують здійснювати атаки на компанії, що не пішли з російського ринку. Серед них Ашан та Леруа Мерлен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Anonymous.

"Anonymous націлений на компанії, які продовжують працювати в Росії", - йдеться у повідомленні.

Хакери відмітили у публікації французькі корпорації Ашан, Леруа Мерлен та Decathlon.

Нагадаємо, одна з найбільших будівних компаній у Європі Strabag покинула російський ринок.

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