Хакерську атаку на найбільший трубопровід США здійснила Росія, - CNN

Росія відповідальна за хакерську атаку на комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів США Colonial Pipeline Company. Атаку вчинила злочинна група DarkSide.
Про це пише CNN з посиланням на колишнього високопоставленого кібер-чиновника.
"Злочинна група з Росії під назвою "DarkSide", як вважають, несе відповідальність за кібератаку з використанням програм-вимагачів на Colonial Pipeline", - пише видання.
За словами джерела, DarkSide зазвичай націлений на країни, які не говорять по-російськи.
Атака спонукала Білий дім сформувати на вихідних міжвідомчу робочу групу для підготовки до різних сценаріїв, включаючи необхідність вжиття додаткових заходів для пом'якшення будь-якого потенційного впливу на постачання палива, заявив у неділю офіційний представник Білого дому.
Bloomberg і The Washington Post також повідомили про передбачувану причетність DarkSide до кібератаки.
Раніше повідомлялося, що США оголосили надзвичайний стан після атаки на комп'ютерні системи Colonial pipeline Company.
Нагадаємо, в суботу, 8 травня, компанія оголосила, що була змушена відключити частина своїх систем через атаку, проведену з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.