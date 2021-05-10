Хакерську атаку на найбільший трубопровід США здійснила Росія, - CNN

"Злочинна група з Росії під назвою "DarkSide", як вважають, несе відповідальність за кібератаку з використанням програм-вимагачів на Colonial Pipeline", - пише видання.

За словами джерела, DarkSide зазвичай націлений на країни, які не говорять по-російськи.

Атака спонукала Білий дім сформувати на вихідних міжвідомчу робочу групу для підготовки до різних сценаріїв, включаючи необхідність вжиття додаткових заходів для пом'якшення будь-якого потенційного впливу на постачання палива, заявив у неділю офіційний представник Білого дому.

Bloomberg і The Washington Post також повідомили про передбачувану причетність DarkSide до кібератаки.