За хакерськими атаками на Мінфін США стоїть Росія, - Reuters

За хакерськими атаками на сервери Міністерства фінансів США, а також управління з комунікацій та інформації стоїть Росія. При цьому в США вважають, що виявлені зломи на цей час можуть бути лише "вершиною айсберга".

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters.

Публічно в США не повідомляють про причетність Росії до хакерських атак. При цьому в суботу в Білому домі пройшло екстрене засідання Ради нацбезпеки США.

"За словами людей, знайомих з цим питанням, хакери, які працюють на Росію, відстежують внутрішній трафік електронної пошти в Міністерстві фінансів і торгівлі США. Вони побоюються, що розкриті до теперішнього часу зломи можуть бути верхівкою айсберга", - повідомляє видання.

Нагадаємо, днями в США заявили про злом серверів Міністерства фінансів, з яких було викрадено певні дані. При цьому повідомлялося, що хакери діяли за підтримки іноземного уряду.

Останнім часом в США неодноразово заявляли про хакерські атаки. Зокрема, в жовтні Агентство з кібербезпеки і інфраструктурної безпеки в США (CISA) виявило хакерську атаку на урядові мережі. При цьому невідомо, чи отримали хакери до даних в результаті злому.