Хакеры сломали систему эфирного вещания телеканала "Еспресо"

В понедельник около 19:30 неизвестные хакеры получили доступ к эфирному сигналу телеканала "Еспресо". Злоумышленники разместили в эфире короткий ролик с кадрами разрушенных украинских городов, видео с Джозефом Байденом и призывом остановиться, намекая на якобы причастность США к войне в Украине.

"Нам досадно, что наши зрители могли видеть в эфире это провокационное видео. Ответственность за войну в Украине несет исключительно Россия. Это очевидный факт, который авторы видео пытались извратить. Это дает понять, что к атаке на "Еспресо" причастны россияне", - отметили в пресс-службе телеканала.

Команда "Еспресо" приняла все необходимые меры безопасности и готовит обращение в правоохранительные органы.

Атаки российских хакеров

Вечером в воскресенье, 18 февраля, неизвестные взломали аккаунт "Украинской правды" в Twitter и сайт Liga.net. Во время атаки на страницах издательств была опубликована фейковая информация об Авдеевке, которую четыре месяца штурмовали российские захватчики.

В Госспецсвязи сообщили, что кибератаку организовали российские хакеры.

Недавно была зафиксирована серия кибератак со стороны хакеров, в ходе которых злоумышленники рассылали в мессенджере Signal украинским военнослужащим сообщения со вредоносным программным обеспечением на тему рекрутинга в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ и Армию обороны Израиля.

В январе в Украине зафиксировали фишинговые рассылки электронных писем якобы от имени СБУ. Таким образом россияне пытались шпионить за украинцами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.