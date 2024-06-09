Хакеры придумали новый способ похищения аккаунтов в Telegram: как распознать схему
Хакеры придумали новую схему для похищения аккаунтов в мессенджерах. Злоумышленники распространяют фейковые голосования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.
Злоумышленники распространяют в Telegram и других мессенджерах (например, WhatsApp) сообщения по теме голосования за детей, участвующих в конкурсах художественной деятельности (изобразительное, сценическое и т.п.). Людям предлагают перейти по ссылке и якобы авторизироваться, чтобы отдать голос за ребенка.
Специалисты отмечают, что в случае сканирования QR-кода или ввода номера телефона и одноразового кода в аккаунт жертвы будет добавлено постороннее устройство, после чего аккаунт следует считать скомпрометированным.
Похищенные аккаунты мошенники могут использоваться для монетизации разных схем.
Признаки мошеннической атаки:
- использование слов, связанных с тематикой голосования и искусства, в доменных именах фишинговых сайтов (например, рисунки, художник, бал, дети, конкурс, голосование и т.п.);
- незнакомые лица посылают вам сообщения с просьбой проголосовать или выбрать конкурсанта;
- ссылка в сообщении ведет на неизвестный вебсайт.
Что делать, если ваш аккаунт был скомпрометирован:
- срочно проверьте настройки на предмет подключенных к мессенджеру устройств и завершите неизвестные сессии;
- если период несанкционированного доступа к аккаунту продлится более 24 часов, у злоумышленника будет техническая возможность завершить вашу сессию. В этой ситуации вы сможете повторно аутентифицироваться, но эту сессию также смогут завершить через день;
- следовательно, одним из вариантов возврата аккаунта является его удаление вместе со всеми сообщениями и данными, после чего следует выполнить повторную регистрацию в мессенджере.
Украинцам также советуют настраивать в месседжерах многофакторную авторизацию.
Напомним, украинских военных предупредили об опасности хакерских атак на телефоны. За ними стоят российские спецслужбы.
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