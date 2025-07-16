Хакеры из РФ атаковали Европу: в Берлине разоблачили масштабную группировку

В Германии провели масштабную спецоперацию против пророссийской хакерской группировки. Киберпреступников подозревают в ряде атак на инфраструктуру ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD .

В Германии правоохранители разоблачили деятельность пророссийской хакерской группировки NoName057(16), которую подозревают в совершении масштабных кибератак.

Как сообщило Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA), в рамках международной спецоперации удалось вывести из строя сотни серверов, которые использовали хакеры.

Следствие считает, что группировка связана с Россией. В Германии выдали шесть ордеров на арест подозреваемых - все они являются гражданами РФ или проживают на ее территории.

Двое фигурантов, по данным полиции, играли ключевую роль в управлении группой. Еще один ордер на арест выдала Испания - всех фигурантов объявили в международный розыск.

Кроме того, обыски провели в нескольких странах, в частности в Германии - в Берлине и Баварии.

Следователи уже изучают изъятые носители и другие доказательства, которые могут подтвердить причастность задержанных к координации DDoS-атак на цифровую инфраструктуру стран Европы.

Глава BKA Хольгер Мюнх заявил, что такие атаки несут реальные риски для общества, влияя на ощущение безопасности.

По его словам, подобные преступления должны решительно преследоваться, а виновные - отвечать по закону.