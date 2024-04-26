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Хакеры из КНДР атаковали оборонные предприятия Южной Кореи

Фото: хакеры из КНДР атаковали оборонные предприятия Южной Кореи (voakorea.com)
Автор: Владислав Прийменко

Хакеры из КНДР атаковали оборонные предприятия Южной Кореи и похищали данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

"Хакерские группы проникали во внутренние сети оборонных компаний Южной Кореи и крали технические данные за последние 18 месяцев", - сообщила полиция.

По словам полиции, задействованы три группировки КНДР - Lazarus, Andariel и Kimsuky. С конца 2022 года они предприняли нападения на 83 отечественные оборонные компании. Подтверждено, что пострадали десять фирм. 

Было обнаружено, что Северная Корея задействовала различные меры, включая прямой доступ, внедрение вредоносного кода и кражу информации с учетных записей серверов.

Компании, на которые были совершены нападения, совершенно не знали об атаках, пока полиция и Национальная разведывательная служба (NIS) не приступили к расследованию в начале этого года.

К настоящему времени Северная Корея похитила технологии, относящиеся к двигателям беспилотных летательных аппаратов и пусковым установкам баллистических ракет подводного базирования (БРПЛ). 

По данным Национального агентства разведки, в прошлом году количество международных кибератак на государственные учреждения Южной Кореи достигло в среднем 1,62 миллиона в день, что на 36 процентов больше, чем годом ранее. Из них 80 процентов приходится на атаки с Севера.

Хакерские атаки КНДР

Ранее мы писали, что хакеры, связанные с КНДР, применяют новые методы для похищения криптовалюты, чтобы компенсировать снижение стоимости.

К слову, в июле 2023 года северокорейские хакеры атаковали IT-компанию из США, для похищения криптовалюты.

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