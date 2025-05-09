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Хаби Алонсо официально покидает "Байер": он уже нашел себе новую команду

Хаби Алонсо (фото: facebook.com/bayer04leverkusen)
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо официально объявил, что покинет клуб по окончании текущего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на он пресс-конференцию наставника леверкузенцев перед матчем с дортмундской "Боруссией".

Что известно об уходе Хаби Алонсо из "Байера"

Он сказал, что оставшиеся две игры в чемпионате станут для него последними во главе команды.

"Клуб и я договорились, что эти два последних матча будут моими последними как тренера "Байера". Сейчас подходящий момент для этого решения", - заявил тренер.

Алонсо возглавил "Байер" в октябре 2022 года. Под его руководством клуб добился значительных успехов, включая историческую победу в Бундеслиге и Кубке Германии в сезоне 2023/24.

На сайте немецкого клуба уже появилась статья, посвященная Хаби, который "покорил сердца многих жителей Леверкузена как личность", и который "воплотил в реальность самые заветные мечты всех фанатов "Байера".

"Профессор. Больше, чем тренер - легенда! Спасибо за все!" - написали в соцсетях "Байера".

Новое место работы Хаби Алонсо уже известно

43-летний испанец уже уведомил руководство "Байера" о своем решении и, вероятно, возглавит мадридский "Реал" после завершения сезона.

По слухам, Алонсо подпишет трехлетний контракт с "королевским клубом", сменив на посту главного тренера Карло Анчелотти, который уже в скором времени может возглавить сборную Бразилии.

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