Хабек призвал Германию взять на себя инициативу по оказанию дальнейшей поддержки Украине

"Нам также необходимо увеличить масштабы оборонной промышленности в Германии". Мы должны сделать то же самое, что мы сделали с энергоснабжением в оборонном производстве", - заявил он.

В то же время Хабек дал понять, что не разделяет мнение некоторых политиков о том, что Германия сделала достаточно и что теперь "мяч находится в воротах" других партнеров в Европе.

"Я смотрю на это с другой стороны. Это неправильное мышление... Мы не можем играть здесь в Микадо, и только когда все начнут двигаться, мы тоже начнем двигаться... Мы должны видеть, что мы "первые", что мы ведем за собой, что мы говорим, что можем сделать еще один шаг", - заявил он.

Хабек добавил, что это относится как к постоянному контролю за тем, не осталось ли еще боеприпасов или оружия для бундесвера, так и к "опережающему исполнению финансовых начинаний".