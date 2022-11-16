Взятка от Путина? Лукашенко получит от Москвы крупный кредит

РФ выделила Беларуси кредит в размере 105 млрд российских рублей. Эти средства будут направлены на так называемые "импортозамещающие проекты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Подписано межправительственное соглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Соответствующий документ подписали сегодня (в среду - ред.) руководители министерств финансов Беларуси и России", - говорится в сообщении.

РосСМИ отмечают, что в рамках подписанного соглашения "импортозамещающие кооперационные проекты" будут реализовываться на территории Беларуси.

"В настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов", - добавляют в сообщении.

Примечательно, что это происходит на фоне сообщений о том, что ЕС может представить новый пакет санкций против России и Беларуси, в связи с войной против Украины, уже в конце этого месяца.

Отметим, что прямого участия РБ в российской войне против Украины установлено так и не было, впрочем, белорусский диктатор Александр Лукашенко предоставил территорию своей страны войскам РФ, чтобы те начали вторжение в северные регионы Украины.

Пока же россияне продолжают атаковать украинцев ракетами, в том числе и с территории РБ.

Добавим, что мировое сообщество не раз обращалось к белорусскому режиму с предупредительными призывами. Так, ранее главы МИД стран G7 призвали Лукашенко прекратить втягивать свою страну в войну против Украины.

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