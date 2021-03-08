H&M призупиняє розміщення нових замовлень у М'янмі через насильство в країні

Шведський H&M, другий за величиною у світі рітейлер модного одягу, заявив, що шокований застосуванням сили проти протестувальників у М'янмі. Компанія призупинила розміщення нових замовлень в країні.

За даними ООН, минулого тижня, поліція та військові убили понад 50 осіб, щоб придушити щоденні демонстрації і страйки проти військового перевороту, вчиненого 1 лютого.

H&M має близько 45 прямих постачальників в М'янмі, і вже сім років здійснює поставки.

"Хоча ми утримуємося від будь-яких негайних дій щодо нашого довгострокової присутності в країні, на даний момент ми призупинили розміщення нових замовлень у наших постачальників", - повідомив Серкан Танка, регіональний менеджер в М'янмі.

За його словами, це пов'язано з практичними труднощами і непередбачуваною ситуацією, що обмежує нашу здатність працювати в країні, включаючи проблеми, пов'язані з виробництвом та інфраструктурою, імпортом сировини і транспортуванням готової продукції.

За словами очевидців, в понеділок в М'янмі в результаті вогнепальних поранень голови були вбиті двоє протестувальників, в той час як магазини, фабрики й банки були закриті в головному місті Янгон.