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Гвоздик рассказал о срыве боя и озвучил планы по возвращению в ринг

Фото: Александр Гвоздик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион мира по профессиональному боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик следующий поединок проведет в январе 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrsport.pro.

37-летний боксер в последний раз сражался 15 июня – за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC. Тогда он уступил американцу Давиду Бенавидесу единогласным решением судей. Следующий бой Гвоздика планировался в сентябре, но так и не состоялся.

"После поединка с Бенавидесом я отдыхал почти месяц, потом мне обещали бой в сентябре. Я два месяца провел в полноценном кемпе, подготовился, но бой сорвался", – рассказал боксер.

Что касается возвращения в ринг, то, по словам эксчемпиона мира, он сейчас рассчитывает на бой 25 или 26 января. Поединок должен состояться в андеркарде встречи его последнего оппонента – Бенавидеса с кубинцем Давидом Моррелем.

Соперник Гвоздика пока неизвестен. Впрочем, украинский боксер готов к любому развитию событий, даже если возможность провести очередное сражение возникнет раньше.

"Я стараюсь тренироваться постоянно, то есть не прекращаю тренировок вообще, – признался он. – Не нагнетаю, но постоянно поддерживаю себя в форме. Сейчас в таком состоянии нахожусь, что могу стартовать когда угодно".

Профессиональная карьера Гвоздика

После успешных выступлений на любительском ринге бронзовый призер Олимпиады-2012 в весовой категории до 81 кг решил попробовать себя в профи-боксе. Дебютировал 12 апреля 2014 года.

С тех пор провел 22 профессиональных поединка, в которых одержал 20 побед, 16 из них – нокаутом. В 2018 году, одолел канадца Адониса Стивенса и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Провел одну успешную защиту – против француза Дуду Нгумбу.

Первое поражение потерпел в октябре 2019 года, проиграв чемпионский титул Артуру Бетербиеву. После чего не соревновался в течение двух с половиной лет. Вернулся на ринг в феврале 2023 года. Одержал три победы подряд до поединка с Бенавидесом.

Ранее украинец Сидей оформил премьерную победу в UFC.

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Бокс