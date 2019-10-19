Гвоздик зазнав першої поразки і втратив чемпіонський пояс

Чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик програв в об'єднавчому бою проти володаря титулу за версією IBF Артура Бетербієва. Поєдинок відбувся у Філадельфії (США) і завершився технічним нокаутом в 10 раунді.

Росіянину відразу почав працювати першим номером і пішов в атаку. Уже в кінці першого раунду український боксер впав, перечепившись через ногу суперника, і рефері зарахував нокдаун. Однак після перерви перед другим раундом рішення було скасовано.

Наступні відрізки протистояння пройшли в рівній боротьбі. Боксери обмінювалися ударами. Але вже в 10 раунді Гвоздик побував в трьох нокдауні, після чого рефері прийняв рішення достроково зупинити бій.

Український напівважковаговик лідирував на двох картках суддів після 9 раундів - 87:83, 86:85. Третій суддя віддавав перемогу Бетербієву - 87:83.

Таким чином, Гвоздик втратив свій чемпіонський пояс у напівважкій вазі за версією WBC. Водночас, росіянин здобув 15 дострокову перемогу, об'єднавши чемпіонські пояси.

Для українця ця поразка стала першою в професійній кар'єрі.

Нагадаємо, раніше український боксер Сергій Дерев'янченко програв казахстанців Геннадію Головкіну одноголосним рішенням суддів у бою за вакантні чемпіонські пояси IBF і IBO в середній вазі.