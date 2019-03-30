Гвоздик - Нгумбу: прогноз букмекерів

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик захищатиме свій пояс у бою Дуду Нгумбу. Трансляція почнеться в ніч з 30 на 31 березня орієнтовно о 05:00, а дивитися бій можна на каналі "Інтер".

30-31 березня, орієнтовно о 05:00

США, Філадельфія, 2300 Arena

Букмекери ставлять на користь українського боксера. У конторі William Hill на перемогу Гвоздика можна з коефіцієнтом 1,01, а ось на успіх його французького суперника - 17,00. Нічийний результат оцінюється в 34,00.

Букмекери Bet365 на перемогу чинного чемпіона також оцінюють в 1,01, успіх Нгумбу - 19,0, а нічийний результат - 34,0.