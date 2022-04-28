"Цвях у труну путінського лобізму". У Зеленського відреагували на рішення Бундестагу

Рішення німецького парламенту про постачання важких озброєнь для України стало "цвяхом у труну путінського лобізму" в Європі. Бундестаг у цьому питанні продемонстрував несподівану єдність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Німеччина сказала своє слово. 586 голосів за надання Україні важкого озброєння. Єдність Бундестагу вражає. Це голосування увійде в історію як один з останніх цвяхів у труну путінського лобізму в Європі і повернення лідерства Німеччини", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент Німеччини схвалив постачання важких озброєнь для України, причому рішення підтримала правляча коаліція і опозиція. Очікується, що надання більш суттєвої військової допомоги буде прискорено.

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