RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Цвях у труну путінського лобізму". У Зеленського відреагували на рішення Бундестагу

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Рішення німецького парламенту про постачання важких озброєнь для України стало "цвяхом у труну путінського лобізму" в Європі. Бундестаг у цьому питанні продемонстрував несподівану єдність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Німеччина сказала своє слово. 586 голосів за надання Україні важкого озброєння. Єдність Бундестагу вражає. Це голосування увійде в історію як один з останніх цвяхів у труну путінського лобізму в Європі і повернення лідерства Німеччини", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент Німеччини схвалив постачання важких озброєнь для України, причому рішення підтримала правляча коаліція і опозиція. Очікується, що надання більш суттєвої військової допомоги буде прискорено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияОфіс президента