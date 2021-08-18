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У Гвінеї 58 людей контактували з дівчиною, зараженою вірусом Ебола

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Гвінея, Середа 18 серпня 2021 23:19
У Гвінеї 58 людей контактували з дівчиною, зараженою вірусом Ебола Фото: у Гвінеї вірус Ебола можуть виявити у 58 осіб (twitter.com/APO_source)
Автор: Наталья Скороход

У Гвінеї 58 людей контактували з дівчиною, інфікованою вірусом Ебола. Про це повідомила влада країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

18 серпня влада Гвінеї оголосила, що вони виявили 58 контактних випадків молодих гвінейців з дівчиною, зараженою вірусом Ебола. Всі вони знаходяться на карантині в своїх будинках через брак місць в ізоляторі.

Випадок лихоманки Ебола був виявлений в суботу в Абіджані у 18-річної Гвінейської дівчини, яка прибула в Кот-д'івуар 11 серпня з Гвінейського міста Лабе. ВООЗ визнала вкрай тривожним той факт, що про цей випадок було оголошено в Абіджані, мегаполісі з населенням понад чотири мільйони осіб.

"У Лабі було виявлено 58 контактів. Доброю новиною є те, що вони ще не подали жодних ознак захворювання. За ними добре стежать", - пояснили чиновники охорони здоров'я в Лабі.

Єдиний можливий центр по догляду за такими контактними пацієнтами в Лабі переповнений пацієнтами, які страждають коронавірусом. Тому контактних осіб, які контактували з вірусом Ебола, розмістили на домашню ізоляцію на 21 день.

Нагадаємо, у Гвінеї виявили вірус Ебола вперше за 25 років. Про це повідомили у ВООЗ.

Раніше повідомлялося, що у Гвінеї смертельна лихоманка забрала життя людини.

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