Гвардейская танковая армия России вместо "Армат" получит Т-62, - британская разведка

Как отмечается в сводке, существует реальная возможность того, что даже подразделения 1-й гвардейской танковой армии, главного танкового соединения России, будут переоснащены Т-62, чтобы компенсировать прежние потери. Ранее армия должна была получить с 2021 года Т-14 "Армата" следующего поколения.

По данным британской разведки, в последние дни российские бронетранспортеры БТР-50, впервые принятые на вооружение в 1954 году, также впервые были идентифицированы в Украине.

С лета 2022 года примерно 800 танков Т-62 были сняты с хранения, и некоторые из них получили модернизированные прицельные системы, которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время.

"Тем не менее, оба этих старинных типа транспортных средства будут иметь множество уязвимых мест на современном поле боя, в том числе и отсутствие современной реактивной брони", - отмечается в сообщении.