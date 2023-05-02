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"Гвардия наступления" уже имеет 8 бригад и будет формировать еще, - глава МВД

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Киев, Вторник 02 мая 2023 11:38
"Гвардия наступления" уже имеет 8 бригад и будет формировать еще, - глава МВД Фото: глава МВД Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В "Гвардии наступления" уже полностью сформированы 8 бригад. Они поступят под командование Сил обороны после получения боевой задачи,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Бригады ("Гвардии наступления" - ред.) сформированы полностью. Это 8 бригад. У нас есть планы по формированию дополнительных бригад, потому что на это есть спрос, а у нас есть возможности", - рассказал Клименко.

При этом он уточнил, что сейчас довооружают уже сформировавшиеся бригады.

"Они пройдут соответствующее обучение - это 2-3 недели - и параллельно приступаем к формированию дополнительных подразделений", - сказал Клименко.

По его словам, задача каждой из этих бригад - проведение соответствующих наступательных штурмовых действий вместе с Силами обороны во время военных операций.

"От каждой бригады, от каждого подразделения, от каждого военнослужащего и полицейского будет зависеть успешность сделки на том или ином направлении", - подчеркнул глава МВД.

По понятным причинам общей численности бригад министр не конкретизировал, но добавил, что эту цифру "можно вычислить теоретически".

На уточняющий вопрос, находятся ли уже бригады "Гвардии наступления" под командованием Сил обороны, Клименко ответил: "Нет".

"Они поступают под командование сил обороны после того, как будет боевая задача", - отметил министр.

Напомним, что недавно мы писали, что к "Гвардии наступления" присоединилась новая бригада.

Ранее мы сообщали, сколько заявок поступило от добровольцев для вступления в "Гвардию наступления".

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