Гуйадо не виключає військового втручання США в ситуацію у Венесуелі

Тимчасовий венесуельський президент пообіцяв зробити "все необхідне" для порятунку людських життів

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключает военного вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию в стране. Об этом он заявил в интервью, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Гуайдо подчеркнул, что сделает "все необходимое" для спасения человеческих жизней и охарактеризовал возможное вторжение Соединенных Штатов как "очень щекотливую тему".

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп назвал одним из вариантов военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле.

22 января в столице Венесуэлы Каракасе и других городах страны начались массовые акции протеста после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. О признании Гуайдо временным президентом заявили большинство стран Евросоюза, США, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств.

Напомним, советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что Белый дом рассмотрит снятие санкций с высокопоставленных венесуэльских военачальников, которые признают соответствующим конституции правительство президента Хуана Гуаидо.