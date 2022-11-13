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Гутерриш не хочет "какой-либо мир" между Украиной и РФ - только на основе устава ООН

Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш считает важным создание условий для возобновления переговоров между Украиной и Россией с целью окончания войны при условии восстановления целостности нашего государства в международно признанных границах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Так Гутерриш подчеркнул "четкую позицию ООН по Украине", отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции в Пномпени (Камбоджа) на полях саммита ООН и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"В принципе, наша позиция в Организации Объединенных Наций ясна. То, что произошло в Украине, вторжение в Украину было нарушением Устава. Было нарушением территориальной целостности Украины", - отметил он.

При этом Гутерриш обратил внимание на важность создать условия для "постепенного восстановления диалога (Украины и России, - Ред.), который приведет к будущему, в котором воцарится мир".

Генсек ООН уточнил, что речь идет не о "любом мире", а именно на основе Устава ООН, что подразумевает полное восстановление территориальной целостности Украины.

"Не какой-либо мир - мир, основанный на ценностях Устава ООН и мир на основе международного права", - подчеркивает Гутерриш.

Напомним, ранее представитель США в ООН заявила, что Украина должна определить, когда будет готова к мирным переговорам в соответствии с уставом ООН.

Добавим, что по словам Давида Арахамии, который был главой переговорной группы с россиянами весной, позиция Украины по переговорам после освобождения Херсона не изменилась.

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