Гуттериш пообещал наказать сотрудников ООН, причастных к нападению на Израиль 7 октября

При этом Гутерриш призвал правительства стран продолжать оказывать поддержку Агентству ООН по делам беженцев для палестинцев (БАПОР) после того, как девять стран приостановили финансирование.

"Любой сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе путем уголовного преследования. Секретариат готов сотрудничать с компетентными органами, способными привлечь к ответственности этих лиц, в соответствии с обычными процедурами Секретариата по такому сотрудничеству", - заявил он.

По его словам, "десятки тысяч мужчин и женщин, работающих в БАПОР, многие из которых находятся в самых опасных для гуманитарных работников ситуациях, не должны подвергаться наказанию. Ужасные потребности отчаявшегося населения, которому они служат, должны быть удовлетворены".

В своих первых прямых комментариях по этому вопросу глава ООН сообщил подробности о сотрудниках БАПОР, замешанных в "отвратительных предполагаемых действиях".

По его словам, из 12 человек девять были уволены, один, по имеющимся данным, погиб, а личности двух других выясняются.

Британия, Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария и Финляндия в субботу присоединились к США, Австралии и Канаде, приостановив финансирование гуманитарной организации, являющейся важнейшим источником поддержки жителей Газы, после обвинений со стороны Израиля.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил об начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождение заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.

Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.