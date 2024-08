Группа ABBA требует от Трампа прекратить использовать ее песни в предвыборной кампании

"Вместе с участниками ABBA мы узнали о появлении видеороликов с музыкой ABBA, звучащей на мероприятиях Трампа, и потребовали немедленно прекратить это и удалить их" - сказано в сообщении.

Также там добавили, что команда Трампа не направляла каких-либо запросов на использование песен ABBA в предвыборной кампании. Соответствующих разрешений на это не выдавали.

Стоит заметить, что на предвыборном митинге Трампа в Миннесоте звучали несколько хитов группы ABBA. В частности, там включали песню The Winner Takes it All.

К слову, ABBA - не первые музыканты, которые требуют у Трампа прекратить использование их песен в предвыборной кампании. В частности, Beyonce потребовала от кандидата в президенты убрать видео с ее песней Freedom после того, как эта песня стала главной в предвыборной кампании кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.