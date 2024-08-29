RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Группа ABBA требует от Трампа прекратить использовать ее песни в предвыборной кампании

Иллюстративное фото: группа ABBA обратилась с требованием к кандидату в президенты США Дональду Трампу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в своей предвыборной кампании использовал песни популярной группы ABBA. Музыканты выступили против.

Об этом сказано в заявлении холдинга лейблов звукозаписи Universal Music, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gaze.

"Вместе с участниками ABBA мы узнали о появлении видеороликов с музыкой ABBA, звучащей на мероприятиях Трампа, и потребовали немедленно прекратить это и удалить их" - сказано в сообщении. 

Также там добавили, что команда Трампа не направляла каких-либо запросов на использование песен ABBA в предвыборной кампании. Соответствующих разрешений на это не выдавали. 

Стоит заметить, что на предвыборном митинге Трампа в Миннесоте звучали несколько хитов группы ABBA. В частности, там включали песню The Winner Takes it All. 

К слову, ABBA - не первые музыканты, которые требуют у Трампа прекратить использование их песен в предвыборной кампании. В частности, Beyonce потребовала от кандидата в президенты убрать видео с ее песней Freedom после того, как эта песня стала главной в предвыборной кампании кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.

 

Выборы президента США

Напомним, в этом году в ноябре пройдут выборы президента США. Кандидатами на пост главы государства являются Камала Харрис и Дональд Трамп.

Вскоре между ними должен пройти первый раунд дебатов. По данным СМИ, стороны не могут договориться об условиях проведения дебатов. В частности, команда Харрис хочет, чтобы микрофон в ходе мероприятия не отключали вовсе.

У кандидата от демократов рассчитывают, что Трамп сорвется и скажет "что-то невежливое".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВыборы в СШАМузыка