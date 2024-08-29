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Группа ABBA требует от Трампа прекратить использовать ее песни в предвыборной кампании

Четверг 29 августа 2024 16:29
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Группа ABBA требует от Трампа прекратить использовать ее песни в предвыборной кампании Иллюстративное фото: группа ABBA обратилась с требованием к кандидату в президенты США Дональду Трампу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в своей предвыборной кампании использовал песни популярной группы ABBA. Музыканты выступили против.

Об этом сказано в заявлении холдинга лейблов звукозаписи Universal Music, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gaze.

"Вместе с участниками ABBA мы узнали о появлении видеороликов с музыкой ABBA, звучащей на мероприятиях Трампа, и потребовали немедленно прекратить это и удалить их" - сказано в сообщении.

Также там добавили, что команда Трампа не направляла каких-либо запросов на использование песен ABBA в предвыборной кампании. Соответствующих разрешений на это не выдавали.

Стоит заметить, что на предвыборном митинге Трампа в Миннесоте звучали несколько хитов группы ABBA. В частности, там включали песню The Winner Takes it All.

К слову, ABBA - не первые музыканты, которые требуют у Трампа прекратить использование их песен в предвыборной кампании. В частности, Beyonce потребовала от кандидата в президенты убрать видео с ее песней Freedom после того, как эта песня стала главной в предвыборной кампании кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.

Выборы президента США

Напомним, в этом году в ноябре пройдут выборы президента США. Кандидатами на пост главы государства являются Камала Харрис и Дональд Трамп.

Вскоре между ними должен пройти первый раунд дебатов. По данным СМИ, стороны не могут договориться об условиях проведения дебатов. В частности, команда Харрис хочет, чтобы микрофон в ходе мероприятия не отключали вовсе.

У кандидата от демократов рассчитывают, что Трамп сорвется и скажет "что-то невежливое".

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