Украинские военные уничтожили в Смоленской области российский комплекс, который мог обнаруживать малозаметные самолеты и крылатые ракеты на расстоянии 2500 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины .

По данным украинской разведки, операцию провели операторы дальнобойных средств ГУР. Их целью стал многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны, известный под российским названием "МРИК-ВКО".

Этот объект имел принципиальное значение для русской системы обороны. Его использовали для наблюдения за воздушным и космическим пространством, чтобы обеспечивать работу средств ПВО и ПРО.

Как утверждают в ГУР, комплекс мог обнаруживать летательные аппараты с малой радиолокационной заметностью, а также крылатые ракеты в радиусе 2500 км.



"Работа по уничтожению военных целей государства-агрессора России продолжается", - подытожили в разведке.