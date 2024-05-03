В ГУР заявили об угрозе "падения" Часового Яра. Что будет значить для ВСУ потеря города

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Что говорят в ГУР и ВСУ об угрозе для города

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью The Economist рассказал, что открывает для РФ захват Часового Яра. Журналисты процитировали генерал-майора так: "вероятно, это лишь вопрос времени, когда этот город падет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили полностью в феврале".

Издание пишет, что высотный опорный пункт в городе Часов Яр является для Украины предметом беспокойства, ведь его потеря открывает путь на последние не оккупированные крупные города Донецкой области.

"Конечно, не сегодня завтра, но все зависит от наших резервов и запасов", - добавляет представитель ГУР.

Параллельно этому заявлению в СМИ также появилось и интервью командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, который рассказал Times в частности об угрозах для Часового Яра. По его словам, россияне хотят захватить город ко Дню победы 9 мая.

Как отмечает издание, Павлюк уверен, что этого не должно произойти, но признает, что зимняя задержка с выделением американской помощи Украине тяжело сказалась на ситуации.

"Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы остановить российский план захвата Часового Яра до 9 мая. Но россияне имеют здесь преимущество в артиллерии и полное преимущество в воздухе в соотношении 10 к 1. Мы надеемся, что американское оружие нам поможет. Если бы пакет пришел вовремя, мы бы не потеряли территории, потерявшие за последние несколько месяцев", - объясняет Павлюк.

ОСУВ "Хортица" о боях и целях россиян

Еще вчера местные власти сообщали, что боевые действия фактически дошли до Часового Яра и идут на границы города. Впрочем, как заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин, в самом городе вражеской армии нет, а Силы обороны Украины контролируют обстановку.

"Ситуация на Часовоярском направлении следующая: враг не оставляет попыток, давит на этом направлении, выполняя какие-то определенные дедлайны", - рассказал Волошин.

По его словам, оккупанты пытаются обойти город по флангам - через населенные пункты Богдановка и Ивановское. Поэтому они активно штурмуют в поселки, чтобы взять в тиски Часов Яр.

"Ему этого не удается. "Мясные штурмы" продолжаются", - сказал Волошин и добавил, что на этом направлении враг завершает перегруппировку, заводит дополнительные штурмовые группы.

Что касается цели врага, то, как заявляют в ОСУО "Хортица", россияне пытаются завоевать высоты, на которых стоит Часов Яр и его окрестности, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и обстреливать оттуда Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск.

Фото: россияне ведут "мясные штурмы" возле Часового Яра (deepstatemap.live)

Что будет означать временная потеря города

Военный эксперт Петр Черник в комментарии РБК-Украина отметил, что речь идет не об угрозе "падения" города, а о возможном тактическом отходе, что принципиально важно отличать.

"Ситуация горячая и тяжелая. Потому что накануне инаугурации и "победобесия" Путину нужны хоть какие-то результаты. Есть ли на эту минуту у них силы и средства, чтобы выполнить задание до 7 мая? На мой взгляд, нет. Будут ли они любой ценой, как это было с Авдеевкой, пытаться этот вопрос решить? Будут. Будет ли противник наращивать численный потенциал? Будет. Поскольку 14 новых дивизий механизированных объявлено к созданию, 16 новых бригад объявлено к созданию, 2 общевойсковые армии объявлено к созданию", - рассказал он.

По мнению эксперта, россияне к осени постараются нарастить до 300 000 личного состава, поскольку им нужно поднимать мобилизационные показатели в месяц до 60 тысяч. Впрочем, пока этого не наблюдается. РФ работает в режиме замещения, теряя до 30 тысяч в месяц. И так с начала войны.

"Пока что не видно, что эти процессы нарастают", - отметил собеседник.

По его словам, в случае тактического отхода Сил обороны Украины из Часовго Яра катастрофы не будет. Ведь "как только появится большое количество качественного, добротного оружия, мы обязательно отобьем свое".

"Для врага все понятно. (Цель - ред.) - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Удастся ли им - не знает никто. Но они будут пытаться это сделать. Для нас же все зависит от того сколько нам дадут качественного оружия и на сколько быстро", - добавил Черник.