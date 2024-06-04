RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГУР запустил реестр "похитителей" детей из Украины: там более 200 чиновников РФ и Беларуси

Фото: ГУР запустило портал с "похитителями детей" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

ГУР запустило портал с информацией о должностных лицах из РФ и Беларуси, которые причастны к депортации детей из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На специальном сайте "Война и санкции" Главного управления разведки Министерства обороны Украины создан отдельный раздел "Викрадачі дітей".

Раздел содержит список лиц, причастных к депортации украинских детей.

Сейчас на сайте собрана информация о более чем 200 чиновниках из России и Беларуси, которые принимали решение о незаконном вывозе украинских детей из временно оккупированных территорий Украины. А также данные об участниках "перевоспитательных" молодежных организаций, российских учебных заведениях и культуре, участвующих в процессах депортации.

Раздел портала содержит небольшое досье на каждого участника похищения детей, ссылки на новостные материалы, информацию о наличии санкций в отношении таких лиц.

Также там размещены сканкопии документов, подтверждающих депортацию детей.

 

Депортация и возвращение украинских детей

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты начали массово депортировать украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ, а также в оккупированный Крым.

Отметим, что именно депортация детей из Украины стала причиной выдачи МКС ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.

Однако Украина делает все возможное, чтобы вернуть всех детей обратно в Украину и их семьи. В частности, мы сообщали, что вчера в Украину вернули шестерых депортированных детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныДети