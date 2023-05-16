ГУР задействовало нардепа Шевченко для контактов с Беларусью: Буданов раскрыл детали

"Мы задействовали все наши возможные пути коммуникации (с белорусским диктатором Александром Лукашенко - ред.), все возможности, которые у нас были. Даже задействовали одного народного депутата", - рассказал Буданов.

По его словам, таким образом разведка пыталась не допустить втягивания Беларуси в войну и повторных попыток вторжения в Украину с севера. Сейчас этих целей удалось достичь.

"Ну, все понимают, это господин Евгений Шевченко. Мы пользуемся возможностью его коммуникации, его связями. В принципе, никогда это сильно не скрывали. И он эффективен в этом процессе. Господин Шевченко достаточно давно нам помогает. И ни разу не отказывал, когда мы обращались с определенными просьбами к нему", - отметил начальник ГУР.