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В ГУР о потерях "РДК" в Белгородской области: пропаганда придумывает много смешных вещей

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР МО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская пропаганда рассказывает о якобы больших потерях среди бойцов "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской области. Однако это только выдумки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Что касается потерь - нет, эта информация не подтверждается. Это наскоро слепленные пропагандистские фейки и не более. Там было много смешных вещей, в частности, генерал, который лично "руководил освобождением улицы" и другие забавные моменты", - пояснил Юсов.

Как отметил представитель ГУР, в результате событий в Белгородской области российская пропаганда сломалась, поскольку не может нормально объяснить ключевые моменты даже внутренней аудитории.

Между тем, по словам Юсова, весь мир увидел, что в России разворачивается настоящее противостояние между свободными людьми и преступным режимом.

Операция в Белгородской области

22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области. Местные власти позже объявили режим контртеррористической операции, однако уже на следующий день отменили его, несмотря на то, что солдаты не вышли с территории региона.

Агентство раскрывало все подробности об операции на территории Белгородской области в материале РБК-Украина.

Согласно данным New York Times, ссылающемуся на слова высокопоставленного украинского источника, российские добровольцы также понесли потери во время операции, однако это не сказалось на их боеспособности.

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